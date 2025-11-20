Polizeieinsatz in Niedersachsen: Schüsse in Lindhorst – Beamte warnen Bevölkerung

Versuchter Mord Blutrache für den Bruder: Lebenslang für Schüsse am Gericht

2024 wurde der Bruder eines 41-Jährigen erschossen - weil er eine lebenslange Strafe für den Schützen für unzureichend hielt, nahm er das Recht selbst in die Hand. Dafür wurde er nun verurteilt.