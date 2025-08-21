Polizeieinsatz in Lörrach: Kleinkind in Auto eingeschlossen

1 Auch die Feuerwehr war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Anja Bertsch Auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Meeraner Platz stellte sich heraus, dass das eineinhalbjährige Kind im Inneren des Wagens mit dem Fahrzeugschlüssel gespielt hatte.







Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei wurden am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem in einem BMW eingeschlossenen Kleinkind gerufen. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Meeraner Platz stellte sich heraus, dass das eineinhalbjährige Kind im Inneren des Wagens mit dem Fahrzeugschlüssel gespielt und sich dabei versehentlich selbst eingeschlossen hatte. Es konnte durch Einschlagen einer Scheibe aus seiner misslichen Lage befreit werden und blieb laut Angaben der Polizei unverletzt.