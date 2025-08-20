Polizeieinsatz in Lörrach: In Geschäft eingebrochen

1 Die Polizei war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Beatrice Ehrlich Eine Durchsuchung des Gebäudes mit Unterstützung der Hundeführer und der Bundespolizei führte nicht dazu, dass Personen entdeckt wurden.







Ein ausgelöster Alarm und Geräusche aus einem Geschäftsraum in der Wiesentalstraße wurden der Polizei am Dienstag gegen 23.30 Uhr gemeldet. Mit mehreren Einsatzwagen wurde das Gebäude unverzüglich angefahren und umstellt. Eine Durchsuchung des Gebäudes mit Unterstützung der Hundeführer und der Bundespolizei führte nicht dazu, dass Personen entdeckt wurden. Allerdings konnten mehrere gewaltsam geöffnete Türen festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 / 176-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Wiesentalstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben.