Polizeieinsatz in Lörrach: Auffahrunfall mit Verletzten

Die Polizei war im Einsatz. Foto: Beatrice Ehrlich Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.







Eine 30-jährige Frau befuhr am Freitag gegen 18.50 Uhr die Bundesstraße 317 in Haagen mit ihrem Opel von der Kreuzung Hasenloch kommend in Fahrtrichtung Steinen. An der Einmündung zur Kreisstraße 6344 bremste eine vor ihr fahrende 80-jährige Suzuki-Fahrerin stark an einer Ampel ab. Dies bemerkte die 30-Jährige zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Die Opel-Fahrerin sowie ihr ebenfalls 30-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Notarzt brachte sie ins Krankenhaus. Am Opel entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro, am Suzuki von 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Haagen mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.