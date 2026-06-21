Polizeieinsatz in Krefeld: Polizist erschießt mit Messer bewaffneten Mann

Wegen einer Körperverletzung wird die Krefelder Polizei gerufen. Die Beamten treffen auf einen Mann, der sie nach Polizeiangaben mit einem Messer angreift. Ein Polizist greift zur Dienstwaffe.
Krefeld - Ein Polizist hat in der nordrhein-westfälischen Stadt Krefeld auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Zuvor sei bei einer Auseinandersetzung des 41-jährigen Mannes mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen mit.