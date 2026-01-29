Polizeieinsatz in Kehl: Mutmaßlicher Ladendieb wird von Passanten gefasst
1
Gegen 19.30 Uhr kam es am Mittwoch in Kehl zu einem versuchten Diebstahl. Foto: Karmann/dpa

Weil er durch den Kassenbereich ging, ohne alle seine Einkäufe zu bezahlen, wurde ein mutmaßlicher Dieb in Kehl von einem Ladendetektiv und Passanten gefasst.

Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Mittwochabend durch einen Ladendetektiv und Passanten aufgehalten. In einem Lebensmittelmarkt „Am Sundheimer Fort“ kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl, teilt die Polizei mit. Nach Angaben des Ladendetektivs, soll die verdächtige Person den Kassenbereich passiert haben, ohne alle eingepackten Gegenstände zu bezahlen.

 

Als der Ladendetektiv die Person darauf angesprochen hat, versuchte der Verdächtige zu fliehen, heißt es weiter. Durch aufmerksame Passanten konnte die Flucht schnell gestoppt und das Diebesgut gesichert werden, der mutmaßliche Dieb muss mit einer Strafanzeige rechnen.

 