Polizeieinsatz in Kehl: Mutmaßlicher Ladendieb wird von Passanten gefasst

1 Gegen 19.30 Uhr kam es am Mittwoch in Kehl zu einem versuchten Diebstahl. Foto: Karmann/dpa Weil er durch den Kassenbereich ging, ohne alle seine Einkäufe zu bezahlen, wurde ein mutmaßlicher Dieb in Kehl von einem Ladendetektiv und Passanten gefasst.







Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Mittwochabend durch einen Ladendetektiv und Passanten aufgehalten. In einem Lebensmittelmarkt „Am Sundheimer Fort“ kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl, teilt die Polizei mit. Nach Angaben des Ladendetektivs, soll die verdächtige Person den Kassenbereich passiert haben, ohne alle eingepackten Gegenstände zu bezahlen.