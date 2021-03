Kripo durchsucht ein Haus in der Reutestraße

Polizeieinsatz in Hochemmingen

1 Die Polizei ist zu der Hausdurchsuchung in der Reutestraße mit zivilen Fahrzeugen angerückt. Foto: Pohl

Unter anderem Kriminalbeamte haben am Mittwochvormittag ein Haus in der Reutestraße des Dürrheimer Ortsteils Hochemmingen durchsucht. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Bad Dürrheim-Hochemmingen - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochvormittag in Hochemmingen gekommen. Bei der Aktion, bei der es sich laut Jörg Kluge, Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Konstanz, um "eine geplante Durchsuchungsaktion" handelte, waren auch Beamte der Kriminalpolizei im Einsatz.

Hintergrund noch unklar

Was die Hintergründe für die Durchsuchung in der Reutestraße des Dürrheimer Ortsteils waren, konnte Kluge auf Nachfrage nicht sagen. "Das können Drogen sein, Prostitution oder andere vermutete Delikte", erklärt der Polizeisprecher allgemein mögliche Anlässe für solche Einsätze. Diese Einsätze seien Routine und nicht spektakulär, auch wenn das Aufgebot vor Ort anderes vermuten lasse.

Während des Einsatzes waren immer wieder zivil gekleidete Polizeibeamte mit Mundschutz und Einweg-Handschuhen am offenen Fenster im Obergeschoss des Hauses zu sehen. In Augenschein wurde von einem weiteren Beamten auch ein weißer Mercedes mit rumänischem Kennzeichen genommen, der in der Nähe des Hauses abgestellt war.

Junge Frau aus Gebäude begleitet

Nach gut einer Stunde verließen fünf Beamte das Anwesen in der Reutestraße, die augenscheinlich mehrere Beweismittel gesichert hatten. Ebenfalls wurde eine junge Frau von zwei Polizisten aus dem Haus begleitet, die anschließend mit den Beamten in einem zivilen Fahrzeug der Polizei weggefahren ist.