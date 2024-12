1 Die Polizei verfolgte einen Tatverdächtigen in Haslach. dabei kam es zu einem Unfall. Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Ein 42-jähriger Tatverdächtiger hat in einem Haslacher Supermarkt gestohlen und floh ohne gültige Fahrerlaubnis.









Link kopiert



Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt, der anschließenden Flucht vor der Polizei und einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Haslach, befindet sich nun ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Haft, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.