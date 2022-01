Polizeieinsatz in Freudenstadt

1 Spezialkräfte waren in Freudenstadt im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Eich/Archiv

Zwei Männer sind am Dienstag bei Streitigkeiten in Freudenstadt verletzt worden. Die Polizei schritt mit Pfefferspray und Spezialkräften ein.















Link kopiert

Freudenstadt - Am späten Dienstagabend kam es laut Polizei zwischen zwei alkoholisierten Männern im Alter von 29 und 27 Jahren zu Streitigkeiten. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Beide Beteiligten trugen Verletzungen davon.

Die Auseinandersetzung begann wohl außerhalb einer Unterkunft und verlagerte sich gegen 23 Uhr in ein Wohngebäude im Stadtzentrum. Die verständigten Polizeikräfte konnten nach dem Einsatz von Pfefferspray den 27-Jährigen vorläufig festnehmen.

Spezialkräfte überwältigen 29-Jährigen

Der 29-Jährige zog sich in sein Zimmer zurück und verschloss die Tür. Eine weitere Gefahr durch den bewaffneten Mann konnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb Spezialkräfte verständigt wurden. Diese überwältigten den Mann in seinem Zimmer. Durch den Zugriff wurden keine Personen verletzt. Der 29-Jährige wurde wegen einer zuvor bei der Auseinandersetzung mit dem 27-Jährigen entstandenen Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt

Bei beiden Männern wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Freudenstadt führt die weiteren Ermittlungen.