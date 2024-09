Polizeieinsatz in der Lahrer Burgbühlstraße

1 Die Polizei musste am Samstag nach Burgheim ausrücken. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Der Ausnahmezustand eines 36-jährigen Lahrers rief am frühen Samstagabend in der Burgbühlstraße die Polizei auf den Plan.









Link kopiert



Die Burgbühlstraße in Lahr musste am frühen Samstagabend kurzfristig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Ein 36-jähriger Anwohner befand sich in einem möglicherweise durch Alkohol getriggerten Ausnahmezustand und beleidigte und bedrohte seine Nachbarschaft, teilt die Polizei mit.