Ehefrau äußert Wunsch nach Schutz in einem Frauenhaus

Polizeieinsatz in Calw

1 Die Polizei brachte die leicht verletzte Frau und ihre beiden Kinder nach der Auseinandersetzung an einen sicheren Ort. (Symbolfoto) Foto: Strauch

Am Wochenende ist die Polizei im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Eheleuten tätig geworden.









Wie die Polizei mitteilt, ging am Sonntag der Notruf einer Frau ein. Diese trafen die Beamten an der genannten Adresse leicht verletzt an; außerdem befanden sich vor Ort noch ein Säugling und ein Kleinkind.