Polizeieinsatz in Basel: Lebloser Mann aus dem Rhein geborgen
1
Ein im Rhein treibender Mann konnte am Sonntag nur noch tot aus dem Rhein geborgen werden. Foto: Michael Werndorff

Trotz sofortiger Reanimation durch die Basler Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Eine Leiche ist am Sonntagnachmittag in Basel aus dem Rhein geborgen worden.

 

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche am Ufer nahe des Hafens konnten die Rettungskräfte daraufhin nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Behörden sehen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, wie sie mitteilten.

 