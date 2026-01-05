Polizeieinsatz in Basel Lebloser Mann aus dem Rhein geborgen sda 05.01.2026 - 15:34 Uhr 1 Ein im Rhein treibender Mann konnte am Sonntag nur noch tot aus dem Rhein geborgen werden. Foto: Michael Werndorff Trotz sofortiger Reanimation durch die Basler Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Link kopiert Eine Leiche ist am Sonntagnachmittag in Basel aus dem Rhein geborgen worden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche am Ufer nahe des Hafens konnten die Rettungskräfte daraufhin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Behörden sehen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, wie sie mitteilten.