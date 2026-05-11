Ein 48-Jähriger versetzte die Fußgängerzone in Bad Wildbad am Samstagabend in Angst und Schrecken. Was spielte sich genau ab und wurde jemand verletzt?
In der Bad Wildbader Fußgängerzone stach am Samstagabend Blaulicht ins Auge. Ein Mann hantierte mit einem Messer, hetzte seinen Hund auf Passanten und löste damit einen größeren Polizeieinsatz aus, schildert Alexander Uhr, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. Gegen 21.30 Uhr war die Polizei vor Ort und umstellte ein Gebäude. Denn zuvor begab sich der 48-Jährige in seine Dachgeschosswohnung und zeigte dort eine Axt aus dem Fenster, während er Drohungen äußerte, wie Uhr mitteilt. Die Polizisten nahmen zunächst Kontakt zu dem Mann auf und konnten ihn etwa zwei Stunden später dazu bewegen, seine Wohnung zu verlassen. Er wurde daraufhin im Hausflur widerstandslos in Gewahrsam genommen und schließlich in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht.