Polizeieinsatz in Appenweier: 38-Jähriger greift Jugendlichen am Bahnhof an

1 Nachdem ein 38-Jähriger am Bahnhof Appenweier eine Gruppe Jugendlicher angeschrien und einen 17-Jährigen geschlagen haben soll und anschließend vor der Bundespolizei in den Gleisbereich lief, wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Foto: Stache/dpa Ein 38-Jähriger soll am Bahnhof Appenweier einen Jugendlichen geschlagen haben. Als ihn die Polizei stellen wollte, lief er in den Gleisbereich und löste einen Einsatz aus.







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Am 31. Mai soll ein 38-Jähriger im Bahnhof Appenweier eine Gruppe Jugendlicher angeschrien und einen 17-Jährigen aus der Gruppe geschlagen haben, das teilt die Polizei mit. Eine Streife der Bundespolizei konnte die Jugendlichen, bei denen es sich um deutsche Staatsangehörige handelte im Bahnhof Appenweier antreffen und diese teilten mit, dass der 38-Jährige mit einem Zug in Richtung Karlsruhe gefahren sei.