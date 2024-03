Großeinsatz der Polizei in Aachen: 65-Jährige hat sich in Klinik verschanzt - umliegende Räume evakuiert

1 Die Polizei äußert sich zur Situation in Aachen. Foto: dpa/Ralf Roeger

Am späten Montagnachmittag sickern Nachrichten über einen größeren Polizeieinsatz in einem Aachener Krankenhaus durch. Mittlerweile ist bekannt, dass sich eine 65-Jährige in einem Zimmer der Klinik verschanzt hat. Was bislang bekannt ist.









In der Aachener Klinik, in der sich am Montag eine 65-jährige Frau verschanzt hat, ist nach Polizeierkenntnissen bis zum Abend niemand verletzt worden. „Wir haben keine Erkenntnisse zu verletzten Personen“, sagte eine Polizeisprecherin. Auf die Frage, ob die 65-Jährige allein in einem Raum sei oder möglicherweise andere Menschen bedrohe, gab die Sprecherin keine Antwort.