1 Die Beamten brachten den Mann in eine Fachklinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wegen eines Mannes, der mit einem Messer unterwegs war, ist die Polizei am Montagnachmittag in Metzingen ausgerückt.









Ein laut Polizei offensichtlich psychisch auffälliger 31-Jähriger musste am Montagnachmittag in Metzingen (Kreis Reutlingen) von Beamten in Gewahrsam genommen werden.