Polizeieinsatz bei Trymacs: SEK stürmt Wohnung von bekanntem Youtuber während Livestream

1 Trymacs ist einer der bekanntesten Streamer Deutschlands. Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Die Polizei stürmt die Wohnung des Streamers Trymacs, während dieser live streamt. Geht der Einsatz zurück auf eine bewusste Falschmeldung bei der Polizei?









Ein Anruf mit einer Falschinformation hat einen Polizeieinsatz bei Youtuber Trymacs in Hamburg ausgelöst. Am Nachmittag wurde dessen Wohnung in der Hafencity unter anderem von Spezialkräften gestürmt, nachdem es Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hatte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten dann festgestellt, dass es keine Bedrohungslage gibt. Das „Hamburger Abendblatt“ hatte berichtet.