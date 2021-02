Die Aufregung um die Geschehnisse am Rosenmontag in Rottweil ist noch immer nicht ganz abgeebbt - erst recht nicht für einige Jugendliche, deren privates Treffen an diesem Tag mit einem für sie doch erstaunlichen Polizeieinsatz aufgelöst wurde. Sie haben sich nun an den Schwarzwälder Boten gewandt, um sich dazu zu äußern, denn sie sind über die Ungleichbehandung doch ziemlich verwundert.