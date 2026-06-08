Polizeieinsatz beendet: Entwarnung nach Fund eines verdächtigen Gegenstands in Schopfheim

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands in einer Wohnung in Schopfheim haben Polizei und Landeskriminalamt Entwarnung gegeben.
In der Schopfheimer Hauptstraße musste am Montag ein Gebäude geräumt werden. Der Grund: ein „verdächtiger Gegenstand“, der möglicherweise explosiv sein könne. Nachdem das betroffene Gebäude geräumt und der unmittelbar angrenzende Bereich gesperrt wurde, begaben sich die Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes in die betroffene Wohnung und untersuchten den verdächtigen Gegenstand.