Polizeieinsatz beendet: Entwarnung nach Fund eines verdächtigen Gegenstands in Schopfheim

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands in einer Wohnung in Schopfheim haben Polizei und Landeskriminalamt Entwarnung gegeben.

In der Schopfheimer Hauptstraße musste am Montag ein Gebäude geräumt werden. Der Grund: ein „verdächtiger Gegenstand“, der möglicherweise explosiv sein könne. Nachdem das betroffene Gebäude geräumt und der unmittelbar angrenzende Bereich gesperrt wurde, begaben sich die Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes in die betroffene Wohnung und untersuchten den verdächtigen Gegenstand.

Laut Polizeiangaben handelte es sich dabei offenbar um einen nicht näher definierten zylinderförmigen Gegenstand, von dem allerdings keine Gefahr für Anwohner ausging.

Um weitere potenzielle Gefahren auszuschließen, wurden im Anschluss auch weitere Räumlichkeiten nach weiteren verdächtigen Gegenständen durchsucht. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und umfangreicher Abklärungen nahm dies mehrere Stunden in Anspruch. Wie es aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, konnten schließlich keine weiteren gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden.

Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren

Nachdem das Gebäude von der Polizei freigegeben wurde, konnten die Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Von der Räumung waren insgesamt 22 Personen betroffen. Eine von der Stadt Schopfheim eingerichtete Betreuungsstelle in der örtlichen Sporthalle musste nicht in Anspruch genommen werden. Die betroffenen Personen kamen während des Einsatzes anderweitig unter.

Eine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Neben dem Polizeipräsidium Freiburg befanden sich auch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes, der örtlichen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.