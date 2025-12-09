Polizeieinsatz: Entwarnung nach Amokalarm in Osnabrücker Berufsschule

1 In einer Berufsschule in Osnabrück ist ein Amokalarm ausgelöst worden. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa Plötzlich wird Alarm ausgelöst, der Schulbetrieb gestoppt. Hintergrund ist ein Hinweis auf eine verdächtige Person. Kurze Zeit später herrscht Aufatmen. Was ist über den Einsatz in Osnabrück bekannt?







Osnabrück - Nach einem Amokalarm an einer Berufsschule in Osnabrück hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Durchsuchung der Schule sei beendet, alle Schülerinnen und Schüler könnten das Gebäude unverletzt verlassen, sagte ein Polizeisprecher. "Die Ermittlungen dauern an", sagte er. Weitere Informationen werden im Laufe des Nachmittags erwartet.