Polizeieinsätze in Schramberg: Kontrollen sorgen für brisante Treffer

1 Zusätzliche Kontrollen führen in Schramberg zu Fahndungstreffern Foto: Jan Woitas/dpa Bei Polizeikontrollen in Schramberg gehen Beamten mehrere Personen ins Netz.







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Zusätzlich zu den Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der „Speedweek“ hat das Polizeirevier Schramberg in dieser Woche auch sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen durchgeführt – mit mehreren Treffern. So waren mehrere Polizeibeamte unter anderem am Donnerstagabend zwischen 21 und 23 Uhr im Bereich der H.A.U. im Einsatz. Bereits am Dienstag wurde direkt an der Bundesstraße vor dem Schramberger Polizeirevier kontrolliert. „Ziel von solchen Kontrollen ist es auch, Straftäter zu finden“, erklärte Revierleiter Jürgen Lederer auf Anfrage. Die Einsätze blieben nicht ohne Ergebnis: Ein Autofahrer war beispielsweise ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ein weiterer Mann wurde bei der Kontrolle von den Beatmen erkannt, weil er zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem trafen die Beamten auf eine Person, die wegen erheblicher Schulden von einem Gläubiger gesucht wurde. Besonders für Kopfschütteln sorgte ein Autofahrer, der gleich vier Kinder auf der Rückbank transportierte – ohne dass eines der Kinder angeschnallt war, berichtet Jürgen Lederer.