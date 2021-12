Rund 500 Teilnehmer bei Spaziergang in Rottweil

Das Polizeipräsidium im Konstanz bilanziert rund 15 Einsätze bei verschiedenen Corona-Protest-Versammlungen am Montag. Die Teilnehmerzahl in Rottweil wird auf rund 500 geschätzt.















Kreis Rottweil - Insgesamt sei es in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil zu insgesamt 15 Polizeieinsätzen aufgrund von Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gekommen. Die nicht angemeldeten "Spaziergänge", darunter Proteste in Rottweil, Oberndorf und Sulz, seien in fast allen Fällen ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Insgesamt zählte die Polizei rund 2330 Versammlungsteilnehmer. Die höchsten Teilnehmerzahlen mit jeweils 500 seien aus Rottweil und Villingen vermeldet worden.

In Singen ein Versammlungsverbot

In Singen sei vorab per Allgemeinverfügung durch die Versammlungsbehörde ein Versammlungsverbot erlassen worden. Die trotz Verbots festgestellten Teilnehmer müssten mit empfindlichen Sanktionen rechnen, so die Polizei. Insgesamt seien vier Strafverfahren und 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Weiterhin wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. Das Polizeipräsidium Konstanz sei zur Lagebewältigung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt worden.