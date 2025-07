Die Polizei in Rheinfelden sucht Geschädigte.

Ein 53-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstag in betrügerischer Absicht vermeintlich minderwertige Armbanduhren verkauft zu haben.

Einem Zeugen wurde gegen 12.40 Uhr an der Kronenstraße von einem Mann aus einem weißen VW Golf heraus Uhren angeboten, heißt es im Polizeibericht. Der Zeuge kannte die Masche und ging nicht weiter darauf ein.

Im weiteren Verlauf konnte der Zeuge jedoch beobachten, wie ein weiterer Passant letztendlich bei dem Mann etwas gekauft habe. Dies veranlasste den Zeugen die Polizei zu verständigen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 53-jährige Mann in einem weißen VW Golf festgestellt und kontrolliert werden. In seinem Fahrzeug befanden sich laut Polizei eine Vielzahl von Armbanduhren und Schmuck in augenscheinlich minderwertiger Qualität.

Anzeige erstattet

Da der 53-Jährige keine Reisegewerbekarte vorweisen konnten, wurde er angezeigt.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun vermeintliche Geschädigte, die etwas bei dem 53-Jährigen gekauft haben. Das Polizeirevier Rheinfelden ist unter Tel. 07623/74040 erreichbar.