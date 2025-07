1 Die Polizei war im Einsatz. Foto: Beatrice Ehrlich Es wurde niemand verletzt.







Link kopiert



Zu einem Schmorbrand im Motorraum eines Autos kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt Funken und Rauch an seinem Wagen. Er hielt in der Mühlestraße an und verließ das Fahrzeug. Die Feuerwehr kühlte den Motorraum mit Wasser herunter. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Der Wagen musste laut Polizei abgeschleppt werden.