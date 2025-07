Polizeibericht Lörrach: Fahrerflucht nach Rempler auf Supermarkt-Parkplatz

1 Die Polizei sucht zeugen (Symbolfoto) Foto: Pixabay Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Robert-Bosch-Straße ist ein geparkter Ford Fiesta von einem anderen Wagen beschädigt worden.







Auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelmarkts in der Robert-Bosch-Straße ist nach Angaben der Polizei am Samstag zwischen 18.40 und 19 Uhr ein geparkter Ford Fiesta von einem anderen Wagen beschädigt worden. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Ein Zeuge beobachtete wohl den Unfallhergang und hinterließ an der Infothek des Marktes eine Notiz zum Verursacher, heißt es. Allerdings sind die Personalien des Zeugen nicht bekannt. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-0, in Verbindung setzen. Ebenso weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, bittet die Lörracher Polizei.