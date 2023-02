1 Eine der Aufgaben: die Tempoüberwachung. Die Landespolizei schaut da aus dem Hintergrund auch interessiert hin. Foto: Wegner

Über längere Zeit personell jüngst eher ein Sorgenkind der Stadt –ausgeschriebene Stellen, nur wenige geeignete Bewerber: der städtische Ordnungsdienst. Doch derzeit ist die Situation eine andere. Vier Stellen sind mit vier Mitarbeitern besetzt – zwei Frauen und zwei Männern.

„Wir arbeiten in Schichten“, sagt Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß. Zuletzt waren die Mitarbeiter der Schramberger Polizeibehörde zusammen mit Fachbereichs- und Abteilungsleitung in größerem Stil in Waldmössingen gefordert. Natürlich gibt es Partygänger, die eine Präsenz der Ordnungskräfte – die Polizei war in Waldmössingen ebenfalls mit mehreren Beamten vor Ort – als weniger toll empfinden.

Aber es gibt auch viele andere, ist aus Gesprächen zu erfahren. Die sich beispielsweise darüber freuen, dass Betrunkene von der Security und dann später von der Polizei entfernt werden und es so vor allem für Jugendliche sicherer sei, auf solch ein Fest zu gehen.

Die Zusammenarbeit mit dem Schramberger Polizeirevier, so freut sich Rehfuß, sei dabei hervorragend, alle freuten sich über die gegenseitige Unterstützung.

Präsenz hilft

Da sei die Gefahr, beispielsweise Partydrogen verabreicht zu bekommen, durchaus niedriger, die Präsenz von Mitarbeitern der Behörde vermittle auf jeden Fall Sicherheit, meint eine Mutter zweier knapp erwachsener Kinder, die ihren Namen nicht nennen will.

Gleiches gilt übrigens hinsichtlich des Namens für die Mitarbeiter des Ordnungsdiensts. Ein Teil der vier findet zumindest ein Pressefoto in Ordnung, aber nicht alle. Man habe da zu schlechte Erfahrungen mit eigenen Bildern vor allem im Internet gemacht, heißt es.

Dabei ist die Präsenz in der Stadt wie am gestrigen „Schmotzigen“ zwar an solchen Tagen eine der Hauptaufgaben, aber ansonsten gibt es viel mehr Tätigkeiten, bei denen der Ordnungsdienst eher im Hintergrund – oder für manche Autofahrer teilweise teuer – aus dem Hintergrund agiert. So gehört das im September 2021 angeschaffte „Blitzerauto“ auch zum Aufgabengebiet der vier Mitarbeiter.

Vielfältige Hilfe

Die Streifentätigkeit in der Stadt – nicht nur, um Falschparker aufzuschreiben –, so kann Rehfuß aktuell mitteilen, hat beispielsweise mitgeholfen, dass eine Kassiererin eines Geschäfts nicht alleine einen mutmaßlichen Ladendieb stellen musste.

So konnte der Ordnungsdienst schnell die Polizei informieren und so lange die gestohlene Ware auch an sich nehmen. Und auch ein brennender Papierkorb am Mittwoch war mit einem Eimer Wasser bis zum Eintreffen der Feuerwehr schnell gelöscht.

Mit den Streifen will die Stadt auch Vandalismus eindämmen, beispielsweise auf den Schulhöfen, so Rehfuß, und gelegentlich muss auch bei alkoholisierten Menschen auf dem Rathausplatz eingegriffen werden.