Leichenfund am Rheinufer: wohl Mutter von getöteter Frau

1 Ein Taucher der Polizei sucht in einem Gewässer nach der Leiche einer mutmaßlich getöteten Frau. Foto: René Priebe/dpa

Vor rund zwei Wochen wurde die Leiche einer 27-Jährigen am Rheinufer bei Hockenheim entdeckt. Zuletzt suchten Ermittler noch intensiv nach deren Mutter, nachdem ihr Baby lebend gefunden wurde.









Bad Schönborn - Die intensiv gesuchte Mutter einer am Rhein bei Hockenheim aufgefundenen getöteten Frau ist laut Polizei wohl ebenfalls tot. Einsatzkräfte hätten eine Leiche in einem See bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) entdeckt, bei der es sich "augenscheinlich" um die 51-jährige Mutter handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.