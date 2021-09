1 Marihuana und weitere Drogen finden die Polizisten bei einem 24-Jährigen aus Rottweil. Foto: New Africa – stock.adobe.com

Wer am Freitag auf der A 81 Richtung Stuttgart unterwegs war, dürfte es schon mitbekommen haben: Das Polizeipräsidium beteiligte sich mit Zoll und Bundespolizei am Sicherheitstag. Im Baustellenbereich bei Harthausen resultierte daraus ein Stau.

Kreis Rottweil - Am Wochenende fand der vierte länderübergreifende Fahndungs- und Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten und Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum statt, an dem sich neben Baden-Württemberg die Länder Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland beteiligten.

Das Polizeipräsidium Konstanz war am Freitag bis in die späten Abendstunden mit Kontrollmaßnahmen vorwiegend an öffentlichen Plätzen und szenetypischen Treffpunkten in die Maßnahmen des Sicherheitstages zusammen mit dem Zoll und der Bundespolizei eingebunden.

Ziel: Druck auf Kriminelle erhöhen

Neben der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger standen laut Mitteilung der Polizei die Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität, Kontrollen im Straßenverkehr sowie Maßnahmen im Bereich des Jugendschutzes auf der Agenda. Dabei wurden die Beamten des Konstanzer Polizeipräsidiums, des Zolls und der Bundespolizei durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Insgesamt waren so für den Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz am Freitag mehr als 100 Kräfte eingesetzt – vom frühen Freitagmorgen bis Mitternacht. Das Ziel: Den Druck auf Kriminelle im öffentlichen Raum zu erhöhen.

Bei den Kontrollen überprüften die Beamte knapp 600 Personen, mehr als 400 Fahrzeuge und fast 60 Gebäude. Rund 510 Personendokumente und sonstige Dokumente wurden in fünf eigens eingerichteten Kontrollstellen einer intensiven Prüfung unterzogen.

Drei vorläufige Festnahmen

Im Zuge der Kontrollen kam es zu neun vorläufigen Festnahmen, sechs Blutentnahmen und vier Platzverweisen. Im Bereich der Poser- und Tuningszene beschlagnahmten die Einsatzkräfte fünf Fahrzeuge wegen Manipulationen und zogen diese so aus dem Verkehr. Ein Mann musste seine Fahrerlaubnis abgeben. Insgesamt erhoben die Einsatzkräfte bei fünf Personen Sicherheitsleistungen in Höhe von über 1300 Euro.

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes in Rottweil fanden die Kräfte zunächst 100 Gramm Marihuana in seiner Kleidung. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten dann weitere rund 500 Gramm Marihuana sowie etwa 200 Gramm einer verbotenen Substanz (Amphetamin/Kokain) gefunden werden. Bei drei Personen erfolgten in diesem Zusammenhang vorläufige Festnahmen. Die Haftfrage werde laut Pressemitteilung geprüft.

Die Koordination sämtlicher Einsatzmaßnahmen erfolgte am Sicherheitstag zentral über das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz.