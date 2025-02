Sulzer in Aufruhr – Schüsse in der Oberen Hauptstraße

1 Die Beamten fanden auf der Straße Hülsen einer Schreckschusswaffe vor. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der in der Nacht auf Mittwoch in Sulz mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hat. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter entkommen.









Mehrere Personen hatten die Schüsse am Dienstagabend in Sulz gehört. Wir fragen bei der Polizei nach, was da los war.