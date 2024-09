Polizei zieht nach CSD Bilanz: Drei Demos in Ebingen – von friedlich bis Pfeffersprayeinsatz

Drei Demos in Ebingen – von friedlich bis Pfeffersprayeinsatz

1 In Albstadt wurde der Christopher Street Day gefeiert. Foto: Karina Eyrich

Anlässlich des Christopher Street Days gab es in Albstadt-Ebingen am Freitag gleich drei Demonstrationen. Davon waren allerdings nur zwei auch angemeldet und lediglich eine verlief komplett friedlich.









Nach dem ersten Christopher-Street-Day in Albstadt-Ebingen zieht die Polizei Bilanz. Demnach beteiligten sich an der Kundgebung „Demonstration für Vielfalt und ein Buntes Albstadt“ auf dem Bürgerturmplatz ab 18.30 Uhr in der Spitze schätzungsweise bis zu 400 Personen. Sowohl die Kundgebung als auch eine spätere Feier verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.