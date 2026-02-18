Polizei zieht Fasent-Bilanz: Schwere Kopfverletzungen geben in Ortenberg Rätsel auf

Nicht alle Umzüge und Feste liefen in diesem Jahr friedlich ab: Vielerorts kam es zu Streitigkeiten und Körperverletzungen – vor allem ein Vorfall beschäftigt die Beamten.
Das Polizeipräsidium Offenburg zieht für die diesjährige Fastnacht eine insgesamt positive, jedoch arbeitsintensive Bilanz. Obwohl demnach „keine gravierenden Zwischenfälle“ im strafrechtlichen Sinne zu verzeichnen waren, mussten die Beamten der einzelnen Polizeireviere – mit Unterstützung der Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz – durchgehend eine Vielzahl an Einsätzen bewältigen, heißt es in einer Mitteilung.