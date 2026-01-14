Polizei zieht Bilanz: Einbrecher richten große Schäden an

Im Aargau hat sich die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt.
Es gebe eine eigentliche Kriminalitätswelle bei seriellen Vermögensdelikten, sagte Polizeikommandant Michael Leupold in Aarau. Als ein Grund wurde genannt, dass in der Corona-Zeit die Grenzen dicht und die Menschen mehr zu Hause gewesen seien. Es sei ein Ziel, diesen Trend zu brechen, hielt Leupold fest. Die Bevölkerung erwarte Sicherheit im öffentlichen Raum und den Schutz der eigenen Wohnung. Auch werde erwartet, dass die Täter von Delikten ermittelt und die kritische Infrastruktur wie Strom- und Lebensmittelversorgung geschützt werde.