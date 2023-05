Kurioser Einsatz der Bundespolizei: Nachdem ein 26-jähriger gambischer Staatsangehöriger am Lahrer Bahnhof einen Fahrradsattel gestohlen hatte, rauchte er im Zug und musste sich übergeben. In Offenburg nahm ihn die Polizei in Empfang.

Ein 26-Jähriger soll in der Nacht von Freitag auf Samstag am Lahrer Bahnhof einen Fahrradsattel gestohlen haben. Anschließend stieg der gambische Staatsangehörige in den Zug in Richtung Offenburg und sorgte für einen Einsatz der Bundespolizei.

Denn auf der Fahrt rauchte der Mann im Zug und übergab sich im Zugabteil. Die angeforderte Streife konnte den Mann am Bahnhof in Offenburg in Empfang nehmen. Er war stark alkoholisiert und verhielt sich unkooperativ, heißt es im Polizeibericht. Zudem soll er mehrfach vor den Polizisten auf den Boden gespuckt haben.

Den Fahrradsattel trug er dabei in der Hand. Da er keinerlei Reiseabsichten hatte, erhielt er anschließend einen Platzverweis für Offenburger Bahnhof. Der Fahrradsattel wurde sichergestellt.