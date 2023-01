1 Internetbetrüger haben einen Mann aus Oberndorf um sein Geld gebracht. Foto: pixabay

Ein junger Mann hat einer Internetbekanntschaft mehrfach Geld überwiesen, da er davon ausgegangen war, dass sie es mit der Liebe zu ihm ernst meinte.















Oberndorf - Nun stellte sich heraus, dass der Mann Betrügern aufgesessen ist. Angefangen hatte die virtuelle Beziehung, die sich im Nachhinein als ein Betrugsfall des sogenannten "Lovescamming" herausstellte, bereits vor einigen Monaten.

Über eine App lernte der 22 Jahre junge Mann eine Frau kennen, die sich als "Linda Scott" ausgab. In den nächsten Monaten täuschte die Frau Verliebtheit vor und erschlich sich so das Vertrauen des 22-Jährigen. In der Folge brachten die Betrüger den Mann für angebliche Geschenke und durch das Vortäuschen verschiedenster Notlagen mehrfach dazu, Geldbeträge in Höhe von mehreren tausend Euro per PayPal und Gutscheinkarten zu transferieren. Für die Kontaktaufnahmen wechselten die Täter immer wieder die Messengerdienste, Rufnummern und Mailadressen.

Nicht auf Geldforderungen eingehen

Erst danach wurde der 22-Jährige misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Diese warnt vor diesen Betrugsfällen, die immer wieder angezeigt werden. Solche Betrüger sind oft daran zu erkennen, dass sie ihrem Opfer schon nach dem ersten Kontakt die große Liebe vorspielen und sie mit Liebeserklärungen und leeren Versprechungen über eine gemeinsame Zukunft überhäufen.

Meist schmücken sie sich mit Bildern von attraktiven Personen, die sie im Internet finden. Keinesfalls sollte man bei solchen Bekanntschaften auf Geldforderungen eingehen und die ausgetauschten Daten der Mail- und Chat-Texte vorsichtshalber sichern.