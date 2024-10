Erneut sind am vergangenen Wochenende im Kreis Calw mehrere Fahrzeuge auf Wertsachen durchsucht worden. Alle Autos waren laut Polizei nicht abgeschlossen.

Die Diebstahlsdelikte aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen im Kreis Calw reißen nicht ab.

Am Wochenende wurden in mehreren Städten und Gemeinden erneut mehrere Taten angezeigt. Der Modus Operandi gleicht sich, so die Polizei: Die Täter überprüfen geparkte Fahrzeuge, ob sie verschlossen sind. Sind sie es nicht, wird das Fahrzeuginnere durchsucht und die vorgefundenen Wertsachen daraus entwendet.

Lesen Sie auch

Die Polizei appelliert deshalb an Fahrzeugbesitzer: „Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer und lassen Sie keine Wertsachen darin liegen.“

Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über die Notrufnummer 110 zu melden.