Telefonbetrüger rufen im Raum Oberndorf häufiger an

1 In allen Fällen wurden die Anrufer schnell als Betrüger entlarvt. Foto: ronstik - stock.adobe.com

Gehäuft kommt es im Raum Sulz und Oberndorf wieder zu Anrufen von Telefonbetrügern, die sich als Polizisten, nahe Angehörige oder Mitarbeiter von Softwareunternehmen ausgeben.















Oberndorf/Sulz - Die meist männlichen Anrufer haben laut Polizei oft einen starken ausländischen Akzent und versuchen an persönliche Daten zu kommen oder den heimischen Computer mit einer Fernsteuerung zu manipulieren. In manchen Fällen wurde auch eine Notsituation vorgetäuscht und um sofortige Überweisung eines Bargeldbetrags aufgefordert. In allen gemeldeten Fällen wurden die Unbekannten allerdings schnell als Betrüger entlarvt. Es kam daher zu keinen Schäden.

Die Polizei empfiehlt, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen. Keinesfalls sollten persönliche Daten herausgegeben werden oder gar auf die Forderungen eingegangen werden.