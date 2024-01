1 Die Polizei ermittelt wegen „falschen Aufkäufern“ in Achern, die es auf den Schmuck ihrer Opfer abgesehen haben. Foto: Pleul

Betrüger haben in Achern in den zurückliegenden Tagen in Achern reiche Beute gemacht: Sie ergaunerten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.









Link kopiert



In einer Zeitungsannonce wurde am Wochenende mit dem Ankauf von Pelzen, Abendgarderobe, Teppichen und anderem geworben. Bislang wurden den Ermittlern in Achern mindestens zwei Fälle zur Anzeige gebracht, in denen sich die vermeintlichen Aufkäufer von Teppichen und Bildern letztendlich nur für Schmuckstücke interessierten, teilt die Polizei mit.