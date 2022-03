Drei Brände an einem Tag in Bräunlingen

2 Bei allen drei Bränden in Bräunlingen ist die Feuerwehr schnell vor Ort. Foto: Thomas Bertsche/Feuerwehr Bräunlingen

Mit einer ungewöhnlichen Brandserie hatten es die Einsatzkräfte am Dienstag in Bräunlingen zu tun. Zunächst wurde ein Feuer aus der Stadtkirche gemeldet, kurz darauf gingen eine Papiertonne und Sperrmüll in Flammen auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.















Bräunlingen - Drei Einsätze an einem Tag, das hat die Bräunlinger Feuerwehr selten. "Eigentlich nur, wenn wir Sturm haben", sagt Kommandant Christoph Barth. Doch am Dienstag musste die Feuerwehr dreimal ausrücken. Dreimal brannte es. Dreimal war der Einsatzort direkt in der Innenstadt.