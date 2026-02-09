Polizei und Suchhunde im Einsatz: Suche nach Vermisstem in Oberndorf abgebrochen

Seit Sonntagmittag hat die Polizei in Oberndorf nach einem vermissten Mann Anfang 60 gesucht. Am Montagmittag wurde die Suche schließlich eingestellt.
Der Mann einer nahe gelegenen Gemeinde wurde seit dem frühen Samstagmorgen vermisst. Gegen 5.30 Uhr soll er seine Wohnanschrift verlassen haben. Später wurde sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Oberndorf gefunden. Laut Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bei der Suche am Sonntag war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Wir fragten bei der Polizei nun nach den neuesten Erkenntnissen.