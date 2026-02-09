Polizei und Suchhunde im Einsatz: Suche nach Vermisstem in Oberndorf abgebrochen

Seit Sonntagmittag hat die Polizei in Oberndorf nach einem vermissten Mann Anfang 60 gesucht. Am Montagmittag wurde die Suche schließlich eingestellt.

Der Mann einer nahe gelegenen Gemeinde wurde seit dem frühen Samstagmorgen vermisst. Gegen 5.30 Uhr soll er seine Wohnanschrift verlassen haben. Später wurde sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Oberndorf gefunden. Laut Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bei der Suche am Sonntag war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Wir fragten bei der Polizei nun nach den neuesten Erkenntnissen.

Am Sonntag habe man die Suchmaßnahmen gegen 19.30 Uhr eingestellt, erfahren wir auf Nachfrage. Am Montagvormittag habe man die Suche gegen 11.30 Uhr wieder aufgenommen, teilt uns Fabian Herkommer, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz, mit. Dazu kamen die Blaulichtorganisationen an der Oberndorfer Neckarhalle zusammen.

Die Suche werde sich auf den Bereich südlich der Auffindestelle des Autos konzentrieren. Durch die Vernehmungen von Angehörigen und Zeugen sollen außerdem weitere Suchgebiete ermittelt werden, so Herkommer.

Der Einsatz eines Polizeihubschraubers sei am Montag nicht mehr geplant, „da alle für den Hubschrauber relevanten Bereiche bereits in den vergangenen Tagen durch diesen überprüft wurden“.

Flächensuchhunde im Einsatz

Im Einsatz waren am Montag Polizeikräfte des „Polizeipräsidiums Einsatz“, die Bergwacht sowie Rettungshunde (Flächensuchhunde). Auch die Feuerwehr sei in den Einsatz eingebunden.

„Wir versuchen immer sehr frühzeitig, Feuerwehren oder andere BOS-Kräfte in die Suchmaßnahmen mit einzubeziehen. Einerseits erhöhen wir dadurch schlicht die Personenzahl an Suchkräften und können so schneller und effektiver größere Flächen absuchen. Andererseits verfügen diese Kräfte oftmals über gute Personen- und Ortskenntnisse aus ihrem Bereich und können dieses Wissen effektiv in die Suchmaßnahmen mit einbringen“, erklärt Fabian Herkommer. BOS bedeutet in diesem Zusammenhang Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Blaulichtorganisationen).

Vermisstensuche inzwischen eingestellt

Die Polizei hatte am Sonntagabend eine offizielle Vermisstenmeldung herausgegeben. Hat dieser Aufruf zu einer brauchbaren Spur geführt? „Seit der Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung gingen bereits mehrere Hinweise ein. Diese werden entsprechend geprüft“, heißt es dazu von der Polizei.

Update: Die Suche nach dem Vermissten wurde gegen 12.45 Uhr eingestellt, wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte.