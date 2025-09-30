Polizei und SEK: Einsatzmaßnahmen gegen Rockergruppierungen in Calw

Am Dienstag gab es Einsatzmaßnahmen gegen Rockergruppierungen in mehreren Landkreisen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Ein größerer Einsatz fand in Weil der Stadt statt. Auch zwei Objekte in der Stadt Calw wurden durchsucht.
In einer konzertierten Aktion ging die Polizei am Dienstag, 30. September, gegen Mitglieder der Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye vor: Um 6 Uhr morgens wurden zeitgleich Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt 21 Personen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz von den Einsatzkräften durchsucht.