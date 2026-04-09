Polizei und Feuerwehr vor Ort B 415 in Lahr ist nach schwerem Unfall auf Autobahnzubringer gesperrt (red/pl) 09.04.2026 - 15:54 Uhr 1 Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagnachmittag mit starken Kräften vor Ort. Foto: Köhler Nach einem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnzubringer ist die B 415 im Bereich der Abfahrt zur B 3 gesperrt. Link kopiert Über den Unfall und die Sperrung berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Aktuell werden demnach Umleitungsmaßnahmen getroffen. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Unfallverlauf vor. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs zwei Personen erfasst haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein, teilt die Polizei mit. Ob noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt sind, ist Gegenstand der ersten Ermittlungen. +++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++Polizei und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort.