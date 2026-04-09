Polizei und Feuerwehr vor Ort: B 415 in Lahr ist nach schwerem Unfall auf Autobahnzubringer gesperrt

Nach einem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnzubringer ist die B 415 im Bereich der Abfahrt zur B 3 gesperrt.

Über den Unfall und die Sperrung berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Aktuell werden demnach Umleitungsmaßnahmen getroffen.

Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Unfallverlauf vor. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs zwei Personen erfasst haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein, teilt die Polizei mit.

Ob noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt sind, ist Gegenstand der ersten Ermittlungen.

Polizei und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort.