Auto brennt wegen technischem Defekt in Oberwolfach

1 Die Feuerwehr war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com

Ein Auto hat am Donnerstag in Oberwolfach gebrannt - auch ein angrenzender Waldboden fing Feuer. Es wurde niemand verletzt.









Gegen 18 Uhr ging ein Mercedes in der Straße unterhalb der Kreuzsattelhütte in Oberwolfach laut Polizeibericht in Flammen auf.