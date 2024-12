Inventar in Bisinger Kirche beschädigt

1 Die beiden Jugendlichen wurden nach der Tat ihren Eltern übergeben. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Jugendliche haben am Samstagabend das Inventar in der Bisinger Kirche beschädigt.









Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten einen Elfjährigen und einen Sechzehnjährigen in der Kirche in der Onstmettinger Straße an. Beide gaben zu, für den Schaden verantwortlich zu sein.