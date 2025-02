Polizei sucht zwei Männer: Unbekannte greifen 32-Jährigen in Ergenzingen an

Grippe in BW ist außergewöhnlich Zwei Influenza-Wellen wüten gleichzeitig

Covid-19 spielt in diesem Winter kaum mehr eine Rolle. Ärzte sprechen stattdessen von der ersten echten Influenza-Welle seit der Pandemie. Die Uniklinik Tübingen erklärt, was in dieser Grippesaison anders ist als sonst.