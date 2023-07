Mindestens zehn Personen haben nach Angaben der Opfer auf dem Dorffest in Zimmern zwei Männer verprügelt. Zuvor hatte der Sicherheitsdienst bereits einige Festbesucher angewiesen, sich vom Fest zu entfernen.

Am Rande des Dorffestes in Zimmern ob Rottweil sind bei einer Prügelei zwei Personen so schwer verletzt worden, dass sie vom Rettungsdienst behandelt werden mussten.

Nach Angaben der Polizei hatten Besucher zunächst vom Sicherheitsdienst einen Verweis erhalten, sich vom Fest zu entfernen, da es im Verlauf des Abends mit ihnen offensichtlich Probleme gab. Gegen 3.42 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass in der Albert-Mager-Straße zwei Personen angegriffen und zusammengeschlagen werden.

Polizei bittet um Hinweise

Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die Angreifer aber bereits entfernt. Die beiden Geschädigten gaben an, dass sie von zehn bis 20 Männern angegriffen wurden und dass diese auf sie eintraten. Beide wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Zur Klärung der Straftat benötigt die Polizei weitere Hinweise. Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 zu melden.