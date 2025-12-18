Polizei sucht Zeugen : Werkzeuge aus Lagerhalle bei Freudenstädter Hauptbahnhof gestohlen

1 Die Polizei ermittelt im Fall der in Freudenstadt gestohlenen Baumaschinen. (Symbolfoto) Foto: dpa Aus einer Lagerhalle in Freudenstadt sind in den vergangenen zwei Wochen mehrere Baumaschinen gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.







Link kopiert



Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. Dezember, und Mittwoch, 17. Dezember, Zutritt zu einem als Lagerhalle genutzten, eingeschossigen Industriegebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs. Sie stahlen laut Polizei mehreren Baumaschinen, darunter ein Schleifgerät, sowie Schneid- und Presswerkzeuge.