Polizei sucht Zeugen : Werkzeuge aus Lagerhalle bei Freudenstädter Hauptbahnhof gestohlen
Die Polizei ermittelt im Fall der in Freudenstadt gestohlenen Baumaschinen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Aus einer Lagerhalle in Freudenstadt sind in den vergangenen zwei Wochen mehrere Baumaschinen gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. Dezember, und Mittwoch, 17. Dezember, Zutritt zu einem als Lagerhalle genutzten, eingeschossigen Industriegebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs. Sie stahlen laut Polizei mehreren Baumaschinen, darunter ein Schleifgerät, sowie Schneid- und Presswerkzeuge. 

 

Der Gesamtwert des Diebesguts bewegt sich im niederen vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise unter Telefon 07441/536-0.

 