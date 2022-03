Wer weiß, wie der Auffahrunfall am Samstag in Hechingen passiert ist?

1 Angeblich hat eine Autofahrerin am Kreisverkehr zurückgesetzt, dabei den Hintermann demoliert, und ist, ohne das zu bemerken, weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Schwarzwälder Bote

Auffahrunfall nicht bemerkt? Die Polizei sucht Zeugen zu einem kuriosen Unfall an einem Kreisverkehr in Hechingen, der am Samstagmittag passiert ist.















Hechingen - Das Polizeirevier Hechingen sucht unter Telefon 07471/98800 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der am Samstag um 13.40 Uhr in Hechingen passiert ist. Die 61 -jährige Fahrerin eines Toyota Yaris stand vom Parkplatz des Kauflandes kommend an der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Sigmaringer Straße. Hinter ihr stand Volvo XC90der mit seinem 47-jährigen Fahrer. Nach Angaben des Volvo-Fahrers sei die Fahrerin des Toyota kurz angefahren, habe dann wieder abgebremst und anschließend zurückgesetzt, wobei sie gegen den Volvo gestoßen sei.

Im Anschluss fuhr die Toyota-Fahrerin weiter, kehrte jedoch kurz darauf wieder zur Unfallstelle zurück, nachdem sie zu Hause einen erheblichen Schaden an ihrem Toyota festgestellt hatte. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.