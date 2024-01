Polizei sucht Zeugen: Wer kam auf der B 28 bei Dornstetten von der Spur ab?

Nach bisherigen Kenntnisstand fuhr eine 44-jährige BMW-Fahrerin gegen 7.55 Uhr auf der Bundesstraße 28 von Dornstetten in Richtung Freudenstadt, teilt die Polizei mit. In einer leichten Rechtskurve kam aus entgegengesetzter Richtung ein 61-jähriger Lkw-Fahrer entgegen. Beim Passieren der Fahrzeuge auf Höhe der Landesstraße 411/Anschlussstelle West kam es zu einer Berührung zwischen der linken Fahrzeugseite des BMWs und dem Kofferaufbau des Lkw Iveco.

Durch die herumfliegenden Glassplitter wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 8.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Am Anhänger des Lkw entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, so die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen, da noch nicht abschließend geklärt ist, welches der beiden Fahrzeuge von der Spur abkam und den Unfall verursachte. Zeugen können sich auf dem Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 melden.