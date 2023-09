Nach dem Feuer in der Jugendherberge in Villingen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Nun werden Zeugen gesucht, die die möglichen Brandstifter gesehen haben.

Die Ermittlungen zum Brand in der ehemaligen Jugendherberge in Villingen, bei der der Dachstuhl abgebrannt und Sachschaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden ist, laufen auf Hochtouren. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Nicht sicher ist in diesem Zusammenhang, ob das Feuer gezielt gelegt wurde oder es zu einer fahrlässigen Brandlegung kam. Von einer fahrlässigen Brandstiftung sprechen Ermittlungsbehörden, wenn jemand aus Versehen etwas in Brand setzt und damit eine Gefahr fahrlässig verursacht.

Um die möglichen Verursacher des Brandes zu finden, ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Informationen unserer Redaktion zufolge liegen erste Hinweise vor, wonach mögliche Tatverdächtige über die Berliner Straße in Richtung Innenstadt geflüchtet sind.

Wer hat um 1.30 Uhr etwas gesehen?

Die Beamten suchen nun nach Zeugen, denen zur Tatzeit am Mittwoch gegen 1.30 Uhr Personen aufgefallen sind, die sich in der Nähe der Brandstelle, im Bereich St. Georgener Straße bis zur Berliner Straße, aufgehalten haben. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 07721 6010.