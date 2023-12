Versuchter Einbruch in Firma in Bad Dürrheim - Täter flüchten

Die Polizei in Bad Dürrheim sucht nach zwei Einbrechern.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend versucht, in ein Firmengebäude in Bad Dürrheim einzubrechen. Die Einbrecher wurden jedoch gestört und konnten flüchten.









Laut Polizeibericht wollten die Einbrecher am Sonntagabend gegen 23 Uhr in eine Firma in der Mühlenstraße eindringen. Sie waren im Begriff, ein Fenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln, als sie der zufällig anwesende Geschäftsführer überraschte.